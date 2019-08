'Laat dan ook je vliegtuig staan', kritiek op Harry en Meghan na twee kinderen-plan

Het tv-programma Good Morning Britain liet een 'heel gelukkige' familie met 21 kinderen opdraven. The Guardian vraagt in een opiniestuk nu ook de privé-vliegtuigen aan de grond te laten en in de krant Express zegt een Royal-watcher dat prins Harry 'terug moet naar de basis'.

Het gaat allemaal om de woorden "twee maximaal", die prins Harry recent uitsprak toen het ging over kinderen. Hij deed dat in een interview in het septembernummer van Vogue waarvan Meghan de eenmalige gasthoofdredacteur was.

Harry en Meghan zeggen maximaal twee kinderen te willen om zo de impact op het klimaat beperkt te houden. "We hebben deze aarde te leen en het moet mogelijk zijn deze plek beter achter te laten voor de volgende generatie", aldus de hertog van Sussex. Het paar heeft al een zoon: Archie.

Not amused

Sinds het interview een aantal dagen geleden uitkwam, is er veel kritiek op het paar, zegt oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk Hieke Jippes in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Zelfs de Britse hofhouding zou not amused zijn, want dit interview is niet eerst overlegd."

Het voedt de kritiek dat Harry en Meghan hun koninklijke plichten verzaken, zegt Jippes. "Dat ze meer showbizz-figuren zijn, dan dat ze bij de koninklijke familie horen en doen wat daarbij hoort."

Toch is het eigenlijk geen verrassing dat van alle royals nu juist Harry hiermee komt. Volgens Jippes is hij opgevoed met de gedachte dat het milieu gespaard moet worden. Ook heeft hij een sterke band met de bescherming van wilde dieren in Afrika.

Aanhoudende stroom negatief commentaar

Volgens de oud-correspondent moeten we de kritiek vooral zien in de aanhoudende stroom van negatief commentaar aan het adres van met name Meghan. "Bijvoorbeeld dat ze vorige maand wegbleef bij het bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk, maar wel bezig was met dit gasthoofdredacteurschap van Vogue. Dat zijn dingen die haar kwalijk worden genomen, omdat ze dan haar plicht niet doet als Britse prinses", zegt Jippes.

Ook op Meghans beslissing over de cover voor het nummer van Vogue is kritiek. Daarop staan vijftien vrouwen die baanbrekende veranderingen hebben bewerkstelligd. "Daarbij is ze wel vergeten de koningin erop te zetten en bovendien zijn maar vijf vrouwen Brits", zegt Jippes.