Meghan Markle gasthoofdredacteur Britse Vogue

Meghan Markle is gasthoofdredacteur van het septembernummer van de Britse Vogue. Het gaat om een themanummer over inspirerende vrouwen, met de titel Forces for Change.

Het is voor het eerst in de 103-jarige geschiedenis van de Britse editie van het modetijdschrift dat er een gast aan het roer staat van het septembernummer. Dat nummer wordt gezien als het belangrijkste van het jaar, met de meeste advertenties en vaak iconische omslagen.

Greta Thunberg

In het komende nummer worden vijftien vrouwen in het zonnetje gezet die volgens de vrouw van de Britse prins Harry een positieve verandering teweegbrengen in de wereld. Onder hen zijn de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, de Zweedse 'klimaattiener' Greta Thunberg en de activistische actrice Jane Fonda.

Markle zelf ging voor het themanummer in gesprek met Michelle Obama. Haar echtgenoot Harry werkte ook mee: hij interviewde biologe Jane Goodall.

The Tig

De Amerikaanse Markle is geen onbekende in de wereld van mode en stijl. Voordat ze trouwde met Harry, had ze jarenlang een website over lifestyle, The Tig.