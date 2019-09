'Hoogste bestuurder van Hongkong mag niet opstappen van Peking'

De hoogste bestuurder van Hongkong Carrie Lam zou het liefst aftreden, maar mag dat niet van de Chinese regering in Peking. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een gelekte geluidsopname waarin Lam een groep zakenmensen toespreekt.

"Als ik de keuze had", zei ze vorige week op een besloten bijeenkomst, "zou ik onmiddellijk opstappen nadat ik mij had verontschuldigd." De uitspraak bevestigt volgens Reuters het vermoeden dat niet zij, maar Peking bepaalt hoe er wordt omgegaan met de protesten in Hongkong.

In het geluidsfragment is zo nu en dan te horen dat Lam emotioneel wordt. Ook vertelt ze dat ze slechts "zeer beperkte" ruimte heeft om de politieke crisis waarin de voormalige Engelse kolonie verkeert op te lossen.

Geen militair ingrijpen

Volgens Lam is het daarnaast onwaarschijnlijk dat Peking het Volksbevrijdingsleger naar Hongkong stuurt om ervoor te zorgen dat de rust is teruggekeerd op 1 oktober, een belangrijke feestdag in China. "China vindt zijn internationale reputatie erg belangrijk", aldus de regeringsleider. "Ze weten dat de prijs te hoog is."

Eerder meldde Reuters al dat Lam een omstreden uitleveringswet wilde intrekken, maar dat dit niet mocht van Peking. De Chinese regering ontkent dit. Het wetsvoorstel is wel uitgesteld.

De betogingen in Hongkong, die hun veertiende week zijn ingegaan, begonnen vanwege het wetsvoorstel dat de uitlevering van Hongkongse verdachten aan China mogelijk moet maken.

Inmiddels zijn de protesten uitgegroeid tot bredere demonstraties, bedoeld om de politieke vrijheden van Hongkongers te behouden. De protestbeweging eist dat aanklachten tegen betogers komen te vervallen. Ook willen velen nieuwe verkiezingen.

In deze video wordt uitgelegd waarom de relatie tussen Hongkong en China onder hoogspanning staat: