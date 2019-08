'Hongkong mocht omstreden uitleveringswet niet intrekken van Peking'

De regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, heeft deze zomer aan de Chinese overheid voorgesteld om de omstreden uitleveringswet te schrappen. Maar Peking heeft het verzoek afgewezen en Lam opgedragen geen enkele eis van de demonstranten in te willigen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de overheid van Hongkong.

Activisten in Hongkong demonstreren al drie maanden voor meer democratie in de voormalige Britse kolonie, die nu onder China semi-autonoom bestuurd wordt. Het protest begon met kritiek op een uitleveringswet die, wanneer eenmaal van kracht, het voor de Chinese autoriteiten mogelijk maakt om politieke activisten uit de stad te straffen. Vorige maand verklaarde Lam de uitleveringswet 'dood', maar schrapte de wet niet definitief.

"Iedereen vermoedde het al, maar daar zat China dus achter, als het klopt wat de bronnen zeggen tegen Reuters", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Peking heeft Lam er op gewezen dat ze echt niet mag toegeven, want als de demonstranten één toezegging krijgen, willen ze er meer, zo is de angst."

Intensieve bemoeienis

Regeringsleider Carrie Lam heeft ook de andere eisen van de demonstranten voorgelegd aan Peking. Het gaat naast het schrappen van de uitleveringswet om een onafhankelijk onderzoek naar protesten en politiegeweld, volledig democratische verkiezingen, het schrappen van de term "rellen" om de demonstraties te beschrijven en het intrekken van de aanklachten tegen gearresteerde demonstranten.

Lam leek het intrekken van de wet en een onafhankelijke onderzoek het meest haalbaar, maar daar dacht Peking dus anders over. Volgens Reuters laat de onthulling zien dat Peking zich intensief bemoeit met de manier waarop Hongkong de onrusten aanpakt.

Woede aanwakkeren

Dat de regering in Hongkong de uitleveringswet niet heeft ingetrokken onder druk van China kan de woede onder de demonstranten verder aanwakkeren, denkt Den Daas. "Zij zullen nu zeggen: Lam is een marionet van de Chinese overheid".

Dit weekend stonden weer grootschalige protesten gepland in Hongkong, maar die zijn verboden door de autoriteiten. De organisatoren hebben een grote mars afgelast. Vandaag werd de prominente activist Joshua Wong korte tijd opgepakt.

Waarom is er ook alweer onrust in Hongkong? In deze video leggen we het uit: