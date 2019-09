Eerste staking ooit in jeugdzorg: 'Heel heftig, maar de nood is hoog'

"Ik zie om mij heen collega's omvallen of het werkveld verlaten. En we moeten steeds harder werken", zegt jeugdzorgmedewerker Gertrud Reinink. Die werkdruk is voor haar en duizenden collega's reden om vandaag het werk neer te leggen en te demonstreren in Den Haag.

Het is de eerste staking in de jeugdzorg, die sinds 1901 bestaat. "Dat zegt wel iets. Dat de nood hoog is", zegt Reinink. Volgens haar leverden de acties van de afgelopen drie jaar niets op. "En dan grijpen we naar het ultieme middel. Ik vind het zelf heel heftig en mijn collega's ook. Maar als je niet gehoord wordt, dan moet je iets anders doen."

Na 25 jaar ervaring in de jeugdzorg is zo'n staking wel even wennen voor Reinink. "Nee, maandag kan ik u niet zien", moest ze tegen ouders en kinderen zeggen. Die reageerden volgens haar heel begripvol. "Ze vertellen dat ze zo lang moesten wachten voordat ze hier überhaupt aan tafel zaten. Dus ze vinden het goed dat we staken. Ze kennen het probleem aan den lijve."