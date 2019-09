Wekdienst 2/9: Jawed S. voor de rechter en stakingen Schiphol en jeugdzorg

Ander nieuws uit de nacht:

Veerboot Hoek van Holland vertraagd vanwege inklimmers: uiteindelijk werden er drie mannen met de Marokkaanse nationaliteit gevonden.

Titelverdediger Djokovic geeft op in New York: de 32-jarige Serviër kampt al een tijdje met een schouderkwetsuur.

Prijzen openbaar vervoer sterker gestegen dan die van autorijden: rijden in een eigen auto was halverwege dit jaar ongeveer 25 procent duurder dan in 2009, de prijzen in het ov namen in dezelfde periode met 30 procent toe.

En dan nog even dit:

"Dag mooie Bob, je bracht ons zonneschijn. Want het was top, plezier voor groot en klein. Ik laat je gaan, en dat na zoveel jaar. Dag mooie baan, we moeten uit elkaar. Dag mooie baan, dit voelt een beetje raar."

Bovenstaand liedje is gisteren de hele dag gezongen door bezoekers van de Efteling. Het was namelijk de laatste dag van de achtbaan. De afgelopen week stonden er al lange rijen voor de attractie en stonden veel afscheidsberichten op sociale media. "Ik heb gisteren afscheid genomen van de Bob, ik vond het zo zwaar dat ik vier keer ben geweest", schreef iemand.

De Bob werd in 1985 geopend. In een karretje kunnen zes mensen. De achtbaan gaat 60 kilometer per uur. In 2020 komt op de plek van de Bobslee de achtbaan Max & Moritz. De dubbele familie-achtbaan is speciaal voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud en gaat rond de 15 miljoen euro kosten.

Het afscheidslied van de achtbaan: