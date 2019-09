'Dag mooie Bob': Efteling-fans nemen na 34 jaar afscheid van Bobslee

De Bob werd in 1985 geopend. In een karretje kunnen zes mensen. De achtbaan gaat 60 kilometer per uur. In 2020 komt op de plek van de Bobslee de achtbaan Max & Moritz. De dubbele familie-achtbaan is speciaal voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud en gaat rond de 15 miljoen euro kosten, berichtte Omroep Brabant eerder.

Bij de nieuwe achtbaan komt Simones team weer bij elkaar, vertelt ze. "We gaan nu een jaartje allemaal naar andere afdelingen, maar bij Max & Moritz komen we weer samen. Daar verheug ik me heel erg op."

Maar vanavond is ze daar nog niet mee bezig, want er staat een groot feest op de planning. "Er hangt een emotionele sfeer. Een aantal collega's heeft al een traantje weggepinkt. Het valt voor mij ook niet mee om het droog te houden. Er zullen nog wel traantjes vloeien. Maar we gaan nu eerst feesten."

