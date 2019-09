Hoe Jawed S. in negen seconden werd uitgeschakeld op Amsterdam CS

Terwijl zijn twee collega's zich op de verdachte focussen, weet agent Sam het mes weg te schoppen. Hij draagt - in tegenstelling tot zijn collega's - geen vuurwapen, omdat hij pas net bij de politie werkt. Pas achteraf realiseert hij zich hoe kwetsbaar hij op dat moment is.

"Het enige wat ik bij me draag is pepperspray en een wapenstok. Dus toen ik het idee had dat de verdachte onze kant op kwam, had ik wel even een gevoel van angst. Ik moest mezelf in veiligheid brengen en me richten op wat ik wel kon doen."

Sam ontfermt zich meteen over de slachtoffers. S. blijkt twee mensen te hebben neergestoken. Een van hen is er slecht aan toe. "De man kon zijn onderlichaam niet meer bewegen, maar was wel vrij kalm. Hij vroeg wat er gebeurd was en waar de dader was. Zijn vrouw was vooral in paniek."