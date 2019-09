'China wil wel de Hongkongse grond, maar niet het Hongkongse volk'

Veel jonge Hongkongers delen Chengs gevoel. Uit een opiniepeiling die de universiteit van Hongkong in 2016 hield, blijkt dat slechts 4,1 procent van de Hongkongers tussen de 18 en 29 jaar zichzelf als volledig Chinees ziet. Zo'n veertig procent van de ondervraagden noemt zichzelf liever in de eerste plaats Hongkongs en in de tweede plaats Chinees.

Ook een 30-jarige kantoormedewerkster die anoniem wil blijven schaart zichzelf in deze laatste groep. "Hongkong is wel onderdeel van China, maar we zijn niet Chinees."

En de rest? 38,8 procent noemt zichzelf alleen Hongkongs en 17,4 procent zet Chinees op de eerste plaats en Hongkongs op de tweede.

Over het grootste verschil tussen Chinezen en Hongkongers zijn de kantoormedewerkster, Cheng en Chow het roerend eens. "Vrijheid van meningsuiting", antwoorden ze resoluut. "Anders dan Chinezen zijn we gewend om te kunnen denken, schrijven en roepen wat we willen. Dat zorgt ervoor dat we een totaal andere mentaliteit hebben", zegt de kantoormedewerkster.