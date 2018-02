Hoogste rechter Hongkong schrapt celstraf leiders Paraplu-revolutie

De opperrechter waarschuwde in zijn vonnis dat voor toekomstige ordeverstoorders wél strengere straffen gelden. "Hongkong is een vreedzame samenleving en elementen die wanorde of geweld veroorzaken, moeten worden afgeschrikt."

Die opmerking boezemde studentenleider Wong angst in. "Dit is geen reden voor felicitaties of een feestje. Mogelijk zullen meer en meer activisten worden opgesloten vanwege dit wrange vonnis. We roepen mensen op om te blijven strijden voor democratie."

Gele paraplu

Het drietal was veroordeeld voor de bestorming van een binnenplaats bij het regeringscentrum in september 2014. Dat moment wordt gezien als het begin van een massaal pro-democratieprotest dat de stad wekenlang in zijn greep had, totdat de politie ingreep.

De (gele) paraplu werd het symbool van de beweging. Dat kwam voort uit het politie-optreden: betogers gebruikten aanvankelijk hun paraplu om zich tegen de pepperspray van de oproerpolitie te beschermen.