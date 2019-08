Topman Hongkongse vliegmaatschappij Cathay Pacific stapt op

De topman van de Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific is opgestapt. In een verklaring over het aftreden van Rupert Hogg spreekt het bedrijf over "gevoelige tijden" waarin nieuw leiderschap "het vertrouwen moet herstellen".

Het vertrek van topman Hogg komt in een tijd van crisis in Hongkong, waar al ruim twee maanden gedemonstreerd wordt tegen de in de ogen van de demonstranten toenemende invloed van China.

In 1997 werd de voormalig Britse kroonkolonie overgedragen aan China. Daarbij werd afgesproken dat de regio een bijzondere status kreeg, met eigen wetten en een eigen politiek systeem.

Deze week werden vanwege de protesten twee dagen op rij alle vluchten op de internationale luchthaven van Hongkong geannuleerd. Cathay Pacific staat onder druk van Peking, omdat het bedrijf niet genoeg maatregelen zou nemen tegen personeel dat deelneemt aan die demonstraties.

Nauwe band met China

Dat bezorgde de vliegmaatschappij flink wat imagoschade, vooral in China. Ook begonnen Chinese staatsbedrijven vorige week een boycot tegen Cathay en kreeg het bedrijf een berisping van de Chinese luchtvaartautoriteit.

Cathay is nauw verbonden met China. De Chinese staatsluchtvaartmaatschappij Air China is voor 30 procent eigenaar van de maatschappij. Daarnaast gaan bijna alle Cathay-vluchten door Chinees luchtruim, zoals de vluchten van en naar Europa.

Cathay-topman Hogg wordt vervangen door Augustus Tang, die eerder leidinggevende was bij Cathay-moederbedrijf Swire Pacific.

Hoe zit het ook al weer met de protesten in Hongkong? We leggen het uit in deze video: