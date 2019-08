Roep om vrijheid in Papoea houdt aan, Indonesië stuurt meer militairen

Indonesië stuurt opnieuw meer manschappen naar de onrustige provincies West-Papoea en Papoea. Het gaat om 2500 extra militairen die worden ingezet in de regionale hoofdstad Jayapura. Eerder werden al 1500 militairen gestuurd.

Nederland heeft het reisadvies voor West-Papoea en Papoea aangepast vanwege dagelijks geweld. Het ministerie van Buitenlandse zaken raadt aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar het gebied te gaan en demonstraties te mijden.

Overheidsgebouwen in brand

Het is sinds 17 augustus onrustig in Papoea; bij demonstraties tegen de overheid waar duizenden mensen op afkomen zijn verschillende overheidsgebouwen in de brand gestoken. Door hard ingrijpen van het Indonesische leger zijn al zeker zes doden gevallen, melden verschillende media.

Hoeveel Papoea's het protest steunen is onduidelijk, zegt correspondent Annemarie Kas. "In tal van plaatsen gaan honderden tot duizenden mensen de straat op. Het gaat dan in ieder geval om de harde kern van Papoea's die een referendum over onafhankelijkheid wil."

In West-Papoea en Papoea wonen 3,3 miljoen mensen. Het gebied is 13 keer zo groot als Nederland, is rijk aan allerlei waardevolle delfstoffen en herbergt het grootste regenwoud na de Amazone. Het behoort tot de armste regio's van het land.