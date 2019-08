Vuur en blauwe verf bij escalerende demonstraties in Hongkong

Betogers in Hongkong gooien met brandbommen en stichten brand op de centrale weg in de stad. De politie gebruikt traangas, rubber kogels en spoot met een waterkanon blauwe verf op demonstranten, vermoedelijk om hen later te kunnen herkennen.

De demonstraties van vandaag zijn niet toegestaan door de Hongkongse autoriteiten, die gisteren een aantal prominente activisten arresteerde. Daarop gelastten de organisatoren het protest af. Toch gingen demonstranten de straten op, wat leidde tot gewelddadige confrontaties met de politie.

Een collage van foto's van de protesten: