Hudson's Bay heeft het niet gemaakt in Nederland: 'Ze hadden geen strategie'

Het warenhuis werd met veel bombarie aangekondigd in Nederland. De plannen waren ambitieus: Hudson's Bay moest een enorm succes worden in Nederland. Dat lijkt niet gelukt te zijn. Eind dit jaar sluit de warenhuisketen zijn vijftien filialen in ons land wegens financiële problemen, schrijft het FD.

Vakbond CNV zegt dit ook te hebben vernomen; het bedrijf zelf heeft het nog niet bevestigd. Er werken ruim 1400 mensen bij Hudson's Bay in Nederland. Voor hen zou collectief ontslag worden aangevraagd. Volgens CNV Vakmensen is er geen sprake van een faillissement.

Twee jaar geleden rolde het Canadese warenhuis met een ongekende snelheid zijn filialen over Nederland uit. In drie weken tijd werden tien warenhuizen geopend op toplocaties zoals het vlaggenschip aan het Rokin in Amsterdam. Uiteindelijk stonden er vijftien door het hele land.

Maar al snel werd duidelijk dat het concept niet werkte. Dit voorjaar schreef een Duits zakenblad dat de kans op een faillissement erg groot was. Waar ging het fout?

Veertien van de vijftien winkels namen plaats in oude panden van de V&D, de warenhuisketen die in 2016 failliet ging. "V&D was een monument in de Nederlandse samenleving", zegt retaildeskundige Jorg Snoeck. "Als je dat wil vervangen, moet je daar heel goed over nadenken. Maar dat is niet genoeg gebeurd."