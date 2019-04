'Hudson's Bay Nederland in de problemen'

Volgens een Duits zakenblad gaat het slecht bij Hudson's Bay Nederland. Het blad WirtschaftsWoche schrijft dat in interne documenten van moederbedrijf Karstadt staat dat "een sluiting of faillissement later dit jaar de economisch zinvolste oplossing is."

Als de verkoopcijfers bij Hudson's Bay Nederland blijven zoals nu dan "zou het verlies tot 2028 oplopen tot alles bij elkaar een miljard euro." Hudson's Bay Nederland wil niet reageren op de berichtgeving en verwijst naar Karstadt in Duitsland. Daar is niemand beschikbaar voor commentaar.

'Rustig in de vestigingen'

Vorige maand opende Hudson's Bay nog een nieuw filiaal in Utrecht. Er zijn nu 15 filialen in Nederland. Na het faillissement van de V&D trok de keten in lege V&D-panden. Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat de keten de strategie gaat aanpassen, omdat het niet goed gaat.

De verhuurder van het Hudson's Bay-pand in Den Bosch maakt zich zorgen over de positie van de keten in Nederland. "Hudson's Bay moet echt nog het wiel gaan uitvinden, wil het nog wat worden", zegt Jos van de Mortel van vastgoedbedrijf Metroprop. "Ze moeten heel wat doen willen ze de cijfers in de plus krijgen. Het is vrij rustig bij de vestigingen."