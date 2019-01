Verlieslijdend Hudson's Bay gaat grootte van de winkels aanpassen

Het verlieslijdende warenhuis Hudson's Bay gaat van strategie veranderen. Onderdeel daarvan is het aanpassen van de grootte van de winkels, die vermoedelijk worden verkleind. Het warenhuis heeft vestigingen in twaalf Nederlandse steden en een vestiging in Amstelveen is in aanbouw.

Ook heeft het van origine Canadese bedrijf een nieuwe ceo aangesteld. Armin Devender moet de herpositionering in de Nederlandse markt gaan leiden.

'Zware verliezen'

Uit berichtgeving van De Telegraaf in december vorig jaar bleek dat het bedrijf "zware verliezen draait". De Nederlandse vestigingen zouden in 2018 samen 80 miljoen euro verlies hebben geleden.

Retaildeskundige Kitty Koelemeijer denkt dat het voor de hand ligt dat er personeel weg moet. "Minder vierkante meters is minder personeel. Ook vraag ik me af hoe ze dit gaan doen met de huurcontracten van de enorme panden."

Hudson's Bay wil tegenover de NOS niet bevestigen of de herpositionering ook betekent dat er gesneden gaat worden in het personeelsbestand. Er werken zo'n 1800 mensen bij de warenhuisketen.