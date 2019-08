'Hudson's Bay eind dit jaar weg uit Nederland'

Warenhuisketen Hudson's Bay sluit eind dit jaar zijn winkels in Nederland. Dat meldt het FD op basis van documenten die in het bezit zijn van de krant.

"Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders in HBC besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", staat in een brief die is verstuurd namens Hudson's Bay Company, de eigenaar van de Nederlandse winkels van de keten.

Voor de ruim 1400 medewerkers van Hudson's Bay in Nederland wordt volgens de krant collectief ontslag aangevraagd. Een sociaal plan zou in de maak zijn. De NOS heeft het bericht van het FD nog niet kunnen bevestigen.

Verlies

Het Canadese Hudson's Bay opende in september 2017 zijn eerste Nederlandse vestiging in Amsterdam. Het bedrijf was van plan om in totaal zestig filialen te openen in heel het land. Inmiddels zijn er vijftien vestigingen in Nederland, veelal in panden waarin vroeger V&D zat.

De warenhuisketen heeft het al lange tijd moeilijk in Nederland. Verkoopcijfers vallen tegen en winkels draaien verlies. In april meldde een Duits zakenblad op basis van interne documenten dat het zo slecht ging dat "een sluiting of faillissement later dit jaar de economisch zinvolste oplossing" zou zijn.

Geen interesse

In juni maakte moederbedrijf Hudson's Bay Company bekend zijn Europese tak te verkopen. De Duitse en Belgische winkels van het concern kwamen in handen van de Oostenrijkse investeringsmaatschappij Signa.

Maar Signa, dat al deels eigenaar was van het Nederlandse Hudson's Bay, had geen interesse meer in de Nederlandse winkels. Daardoor kwamen de warenhuizen nu volledig onder de Canadese Hudson's Bay Company te vallen.

Vastgoed

Wat het vertrek van Hudson's Bay uit Nederland betekent voor de panden waarin de winkels zitten, is onduidelijk. Toen de warenhuisketen naar Nederland kwam, werden langlopende huurcontracten gesloten met vastgoedbeheerders.

Vorige maand spande CBRE Global Investors, eigenaar van de panden in Zwolle, Den Haag, Maastricht en van een deel van het filiaal in Den Bosch, een zaak aan tegen Hudson's Bay Company. De beleggingsmaatschappij wilde dat het Canadese moederbedrijf garant zou staan voor het restant van het huurcontract in Zwolle, mocht de Nederlandse tak stoppen met betalen.

De rechter bepaalde dat de Canadezen de huren inderdaad moeten betalen, als de Nederlandse dochter dat niet meer zelf kan.