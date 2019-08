Oud-Charlie Hebdo-journalist zegt Amsterdams debat af om beveiliging

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is de dreiging aan het adres van El Rhazoui niet zodanig dat ze eigen gewapende beveiliging hoeft mee te nemen. Wel zou haar zijn aangeboden om gedurende de treinrit met een Franse politieagent te reizen. De NCTV wilde dat de beveiliging daarna werd overgedragen aan de Amsterdamse politie.

Balie-directeur Yoeri Albrecht bevestigt dat die mogelijkheid er was, maar zegt dat dat aanbod pas op het allerlaatste moment kwam. "Eerst kwam die weigering en daarna pas het aanbod van de NCTV om tot Amsterdam Centraal gewapende beveiliging mee te laten reizen. Dat was veel te laat. Toen zei de Franse politie al: dan komen we niet."

'Te elfder ure'

Toen er vorig jaar problemen waren met de beveiliging van El Rhazoui heeft toenmalig interim-burgemeester Van Aartsen tegen Albrecht gezegd dat De Balie zich daar niet in moet mengen. "We hebben nadrukkelijk te horen gekregen dat we ons niet mogen bemoeien met dingen buiten onze deur."

"En dan dit. Dit is natuurlijk een ongelofelijke situatie. We hebben op verzoek van de autoriteiten al op 1 mei laten weten dat ze weer kwam, ruim op tijd", gaat Albrecht verder. "En dan te elfder ure met die weigering komen. Moet je nagaan: dit is een festival over vrouwen en hun strijd om zich te mogen uitdrukken."

Uit protest organiseert De Balie vanavond actie: de stoel die voor El Rhazoui bedoeld was, blijft een uur lang leeg. "En we gaan wederom proberen om het gesprek aan te gaan met minister Ollongren en minister Grapperhaus. Dit kan natuurlijk niet zo."