NCTV beveiligt spreker De Balie niet: 'Open debat onder druk'

Volgens Albrecht hebben De Balie en de Franse politie "de officiële kanalen bewandeld" die nodig zijn om toestemming te krijgen voor gewapende beveiliging uit het buitenland. "Kijk, ze zijn heel terughoudend in Nederland. Als er geschoten wordt, doen ze het liever zelf", zegt Albrecht. Daar heeft hij begrip voor, maar hij noemt het onbegrijpelijk dat Nederland dan niet zelf de journaliste beveiligt.

Albrecht vindt het ook vreemd dat El Rhazoui haar Franse beveiligers wel mee kon nemen naar Engeland, Noorwegen en de Verenigde Staten, maar dat het in Nederland onmogelijk blijkt.

Gevraagd om een reactie zegt de NCTV dat er geen mededelingen worden gedaan over individuele beveiligingsmaatregelen. "In algemene zin: wapenbezit is verboden in Nederland. Voor bewapende buitenlandse beveiliging is toestemming nodig van de NCTV. Dit op basis van zowel informatie uit Nederland als het andere betrokken land."

'Jihadist in de zaal'

"Het is de zoveelste keer dat dit zo gaat", zegt Albrecht, "Pas waren er activisten van Raqqa is Being Slaughtered Silently in De Balie. Zij en hun familie zijn massaal vermoord in Syrië. Tot mijn stomme verbazing was er toen ook helemaal niemand van de diensten."

Het bleek dat die avond een man in de zaal was die door een activist werd herkend als een actief lid van een jihadistische groep. Hij zei later zelf tegen Nieuwsuur dat hij nooit een wapen heeft vastgehouden, maar dat hij wel bij radicale rebellengroepen heeft gezeten.

"Toen is uiteindelijk wel gevraagd of ze de beelden mochten zien, maar dit soort zorgeloosheid is uiterst zorgwekkend. Je brengt niet alleen de veiligheid van mensen en intellectuelen in gevaar", zegt Albrecht. "Je maakt het open debat echt kapot zo."

Can Dündar

Afgelopen november gaf oud-hoofdredacteur Can Dündar van de Turkse krant Cumhuriyet de Vrijheidslezing in De Balie. Toen stuitte Albrecht ook op een communicatieprobleem met de autoriteiten. Dündar wordt in Turkije gezocht voor hoogverraad, omdat hij een serie artikelen liet plaatsen over Turkse vrachtwagens met wapens die richting IS gingen.

"In dit geval was het weer dat de Nederlandse overheid niet wilde garanderen dat hij niet gearresteerd zou worden. Hij kon bij inreizen gewoon opgepakt worden. En wat kregen we? Radiostilte", zegt Albrecht. "Het is op zijn best naïef om op deze manier met het debat om te gaan. Een andere kijk is dat het gewoon gevaarlijk is."