Songfestival naar Rotterdam: 'Stad met bijzonder verhaal en Ahoy'

"Met Rotterdam als gaststad van het Eurovisie Songfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht", zegt Sietse Bakker, verantwoordelijk producent. "We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state of the art tv-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers."

"We zijn blij dat we als publieke omroep nu écht samen met Rotterdam en Ahoy aan de slag kunnen om een uniek evenement te organiseren dat Nederland verbindt en inspireert", zegt Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO. "En als ondernemende en creatieve stad past Rotterdam daar perfect bij."

Ze benadrukt dat de keuze niet eenvoudig was. "We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisie Songfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar."

Zo kregen beide steden het nieuws te horen: