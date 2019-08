Australië somber over toekomst Great Barrier Reef

De organisatie die het Great Barrier Reef bij Australië beheert, is somber over de toekomst van het koraal. In een vijfjaarlijks rapport wordt de toekomst van het ecosysteem niet langer gekwalificeerd als slecht, maar als zeer slecht.

De grootste bedreiging is klimaatverandering, gevolgd door ontwikkeling van de kustlijn, het weglekken van giftige stoffen in zee en illegale visserij. De opwarming van het zeewater heeft op grote schaal verbleking van het koraal veroorzaakt in 2016 en 2017. Dat leidde tot een "ongekend en wijdverbreid" verlies van koraal, stellen de onderzoekers.

De voorzitter van de beheerorganisatie noemt het rapport ontnuchterend. Collectieve actie is volgens hem noodzakelijk. "De uitdaging om het rif te laten herstellen is enorm, maar het is niet onmogelijk", staat in het rapport van de Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Van alle onderzochte planten en dieren in het ecosysteem is 60 procent nog in goede tot zeer goede staat. Maar de overige zijn er slecht tot zeer slecht aan toe, concluderen de onderzoekers.

Sinds het vorige onderzoek uit 2014 zijn er ook lichtpuntjes: initiatieven in toerisme en havens om meer rekening te houden met het milieu hebben hier en daar geleid tot een lichte verbetering van de waterkwaliteit.

Negatieve invloed

Australië heeft een speciale overheidsfunctionaris aangesteld voor het koraalrif. Die zei recent in een interview dat hij zich in eerste instantie wil richten op het tegengaan van plastic afval. Daarentegen waarschuwde hij ook klimaatactivisten dat ze een negatieve invloed hebben op het toerisme en de economie in de regio. Jaarlijks bezoeken zo'n 2 miljoen mensen het koraal voor de oostkust van Australië en veel bewoners zijn daarvan voor hun bestaan afhankelijk.

In een reactie op het rapport zegt de Australische minister van Milieu dat ze de problemen erkent en dat Australië veel kan doen om het rif weerbaarder te maken. "De overheid neemt maatregelen om de wereldwijde uitstoot te verminderen en we investeren 1,2 miljard dollar in het aanpakken van bedreigingen zoals waterkwaliteit en zwerfvuil op zee."

In de afgelopen dertig jaar is de helft van de koraalriffen op de wereld afgestorven. Wetenschappers vrezen dat als er niets verandert, 90 procent van alle riffen in 2050 dood is. Hoe dat komt? Bekijk onze special: