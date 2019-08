Locatie Songfestival bijna bekend: 'We hebben echt geen idee'

Woensdagavond leek het erop dat Rotterdam de host van het Songfestival zou worden. Er was een evenementenpagina voor de stad op de officiële website van het Songfestival verschenen. Die pagina werd snel offline gehaald. In eerste instantie was er geen evenementenpagina van Maastricht te vinden, maar na een tijdje stond opeens 'Maastricht 2020' bij de hosts.

Het Eurovisiesongfestival kwam met de verklaring dat de officiële website klaar werd gemaakt voor de bekendmaking. "Voor beide steden werd een webpagina gemaakt, zodat een van die twee online kan bij de bekendmaking."

Van de Wiel van MECC kan zich vinden in de verklaring. "We hebben niets in de procedure kunnen ontdekken dat ze in Rotterdam wel doen, en hier niet. Ze doen alles in tweevoud. Laten we vooral op het officiële bericht wachten. Dat is het enige dat telt. Ik denk nog steeds dat Maastricht er heel goed voorstaat. Als we het niet worden, hebben we een reis gemaakt die mooier is dan de bestemming. Ik ga nog steeds uit van eigen kracht. En dat betekent dat Maastricht gaat winnen."

Ook Rotterdam is hoopvol. "We hebben het volste vertrouwen dat we een goed bid hebben neergelegd," zegt Susanne Blaas van Ahoy.

De locaties verschillen behoorlijk van elkaar: