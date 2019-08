Gaat het Songfestival naar Rotterdam? Op de website leek het even zo

Wordt Rotterdam dan toch de host voor het Eurovisie Songfestival in 2020? Het leek er vanavond wel even op toen er een evenementenpagina voor de stad verscheen op de officiële Songfestival-website. Die pagina werd snel offline gehaald.

Het opvallende was: er was op dat moment geen evenementenpagina van Maastricht te vinden. In eerste instantie dan, want na een tijdje stond ook opeens 'Maastricht 2020' bij de hosts.

De twee pagina's hebben daarna beide een tijdje online gestaan. Daarbij was één verschil te zien: de url van de pagina. Waar in de url van de evenementenpagina van Rotterdam 2020 achter de naam van de stad staat, staat bij Maastricht alleen de naam van de stad. En géén 2020. Of dat iets impliceert, is natuurlijk niet duidelijk. "Er gebeuren interessante dingen op de officiële website van het Songfestival", twitterde verslaggever Martijn van der Zande.

Officieel wordt komende vrijdag bekendgemaakt welke stad volgend jaar het Songfestival gaat organiseren. Al weken draait het om het Ahoy in Rotterdam en het MECC in Maastricht.