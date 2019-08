Stichting MH17: premier Maleisië moet ophouden verdeeldheid te zaaien

De Stichting MH17 eist dat de Maleisische premier Mahathir stopt met verdeeldheid te zaaien over de vliegramp. In een persoonlijke brief aan de premier wordt zijn houding bekritiseerd.

Mahathir zei in juni te twijfelen aan het bewijs dat de MH17 is neergehaald door een Russische buk-raket, wat al tot protest van de nabestaanden en de Nederlandse regering leidde. De nieuwe brief volgt op een kritisch congres over de vliegramp, georganiseerd door een stichting waar Mahathir voorzitter van is.

"Door uw uitlatingen probeert u verdeeldheid te zaaien en bovendien dient u de belangen van de nabestaanden (en in het bijzonder de Maleisische nabestaanden) zeker niet. Daarnaast zaait u verwarring over het werkelijke standpunt van de Maleisische regering en haar JIT-vertegenwoordigers in het MH17-dossier", staat in de brief, die het AD gepubliceerd heeft.

In twijfel

De stichting wijst erop dat Maleisië heeft ingestemd met een VN-resolutie over de vliegramp en samenwerkt in het Joint Investigation Team dat de ramp onderzoekt. Het bevreemdt de stichting daarom dat de premier het JIT in diskrediet lijkt te brengen.

"Ondanks alle vastgelegde afspraken en uitspraken moeten wij helaas vaststellen dat u bij voortduring de integriteit en onafhankelijkheid van het onderzoek van het JIT in twijfel trekt", schrijft de stichting. "Wij keuren deze handelwijze ten stelligste af."

De stichting wil dat Mahathir zich voortaan houdt aan de internationaal gemaakte afspraken.