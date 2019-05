Blok wil opheldering over MH17-uitspraken premier Maleisië

De Nederlandse regering heeft Maleisië om opheldering gevraagd over recente uitspraken van premier Mahathir Mohamad. Die trok deze week in Maleisische media de verantwoordelijkheid van Rusland voor de MH17-ramp in twijfel.

De Maleisische premier zei dat hij de conclusies van het Joint Investigation Team (JIT) onderschrijft, maar betwijfelt of Rusland de raket heeft afgevuurd waarmee MH17 werd neergehaald. Hij wil eerst bewijs zien.

"Ik denk niet dat zo'n gedisciplineerde partij verantwoordelijk is voor de lancering van de raket", zei Mohamad. "Je hebt stevig bewijs nodig om Rusland te kunnen beschuldigen."

Rutte twijfelt niet

Het JIT concludeerde eerder dat de Buk-raket waarmee MH17 is neergehaald afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger. Premier Rutte onderstreepte toen dat het kabinet geen enkele twijfel heeft over de bevindingen van het JIT.

Mohamad lijkt niet overtuigd. "We weten dat de raket van een Russisch type is, maar hij kan ook in Oekraïne zijn gemaakt."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte te zijn van de uitspraken van de Maleisische minister-president. "We hebben de Maleisische autoriteiten om een toelichting gevraagd op de uitspraken van minister-president Mahathir", zegt een woordvoerder.