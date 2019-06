Ook nabestaanden MH17 protesteren tegen uitspraken premier Maleisië

Nabestaanden van vlucht MH17 protesteren in een brief aan de ambassadeur van Maleisië in Nederland tegen de uitspraken eerder deze week van de Maleisische premier Mahathir Mohamad. Die trok in een interview de verantwoordelijkheid van Rusland voor het neerhalen van het toestel in twijfel.

"Zijn opmerkingen zijn meer dan alleen bizar en verontrustend; we vinden ze contraproductief bij de zoektocht naar de waarheid over de moord op 298 weerloze mensen, onder wie 43 Maleisiërs", schrijft de Werkgroep Waarheidsvinding MH17. "Uiteindelijk ervaren wij zijn opmerkingen, met alle respect voor de premier en zijn ambt, als verraad aan alle slachtoffers en hun rouwende families."

Eerst bewijs

De Maleisische premier zei eerder deze week dat hij de conclusies van de internationale onderzoeksgroep (JIT) naar het neerhalen van vlucht MH17 onderschrijft, maar betwijfelt of Rusland de raket heeft afgevuurd waarmee het toestel werd neergehaald. Hij wil eerst bewijs zien.

De werkgroep wijst erop dat uit het JIT-onderzoek is gebleken dat vlucht MH17 werd neergehaald door een raket die door een lanceerinstallatie van het Russische leger werd afgevuurd. "Dit belangrijke bewijsstuk is door de Russische Federatie verstopt en vermoedelijk vernietigd", schrijft de werkgroep. "Ook is er onweerlegbaar bewijs dat Rusland vals bewijs in elkaar heeft gezet. De Russische Federatie houdt belangrijke getuigen verborgen, getuigen waarmee het JIT graag wil praten."

De werkgroep roept de Maleisische regering op zich van speculatie te onthouden totdat rechters gesproken hebben. De Nederlandse regering heeft Maleisië eerder deze week om opheldering gevraagd.