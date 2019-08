16-jarige verdachte doodsteken meisje Breda nog 3 maanden langer vast

De jongen (16) die verdacht wordt van het doodsteken van de 15-jarige Megan in Breda, blijft nog 90 dagen in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten.

In het jeugdstrafrecht mogen minderjarige verdachten vaak hun zaak in vrijheid afwachten, maar vanwege de ernst van dit delict en de impact ervan op de samenleving is er een uitzondering gemaakt, zegt een persrechter.

Megan werd vorige week maandag in haar huis doodgestoken. De dader en het slachtoffer zaten bij elkaar in de klas op het Onze Lieve Vrouwelyceum. Volgens verscheidene bronnen hadden de twee verkering. De politie bevestigt dat niet, maar zegt dat het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer.

De jongen meldde zich na het steekincident zelf bij de politie. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. Op 22 november is er een pro-formazitting, waar meer bekend wordt over het onderzoek.