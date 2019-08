Waarom de natuurbranden in Afrika anders zijn dan die in de Amazone

Het fenomeen zelf is dus niet uitzonderlijk. De Afrikaanse savannes staan elk jaar rond deze tijd in brand. De branden ontstaan deels natuurlijk in het droge seizoen, maar de meeste vuren worden aangestoken, zegt NASA-onderzoekswetenschapper Niels Andela. Volgens hem zijn boeren én het ecosysteem in zekere mate zelfs afhankelijk van deze cyclus.

'Onmisbaar onderdeel'

Hij maakt nadrukkelijk onderscheid tussen bosbranden en branden op de grasvlaktes van de savannes, waar het hier over gaat. "De tropische bossen en savannes zijn eigenlijk een omgekeerde wereld. Bij de bossen doen die aangestoken branden de flora en fauna alleen maar kwaad. Maar die branden op de savanne zijn een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem."

De vlammen zorgen er volgens hem voor dat het landschap voldoende open blijft. De Nederlander noemt de hei in ons land als metafoor. "Als dat dicht zou groeien met bos, dan verdwijnt de natuurlijke vegetatie en dieren die op de heide leven."

Al honderden jaren worden delen van de grasvlaktes in brand gezet door boeren. Het hoofddoel is land ontginnen, elk jaar opnieuw. "Na de oogst groeit het gras boven je hoofd uit", zegt Afrika-correspondent Koert Lindijer. Dat gras moet worden weggehaald, en in de brand steken is de snelste en goedkoopste optie. "En het levert ook mest op, zeggen de boeren."

De bosbranden in de Amazone zijn dus een ander soort natuurbrand dan die op de graslanden van de Afrikaanse savannes. Want de bosbranden in Brazilië zijn onderdeel van de grootschalige ontbossing, die daar in een veel hoger tempo gebeurt dan in Afrika.