NASA: ook wij zien toename bosbranden in Amazonegebied

Volgens Douglas Morton van NASA's Biospheric Sciences Laboratory zijn de cijfers van INPE en NASA in overeenstemming met elkaar. Beide maken gebruik van dezelfde satellietgegevens om bosbranden te signaleren in de Amazone. "Daarom hebben we dezelfde schattingen over de veranderingen in de recente activiteit van de branden. Er zijn er op dit moment meer gedetecteerd dan vorig jaar in alle zeven Braziliaanse staten waarin het Amazonewoud ligt."

Volgens Morton speelde droogte in het verleden de belangrijkste rol bij bosbranden, maar lijkt er nu iets anders aan de hand te zijn. "De timing en de locaties van de brandhaarden wijzen dit jaar meer op het platbranden van bos dan op droogte."

Sinds gisteren wordt het Braziliaanse leger ingezet in de strijd tegen de branden. President Bolsonaro had daartoe besloten na toenemende internationale druk. De branden in de Amazone zijn onder meer gespreksthema bij de G7-top in Frankrijk.