Leger Brazilië naar Amazone, Boeing-supertanker naar Bolivia

In Brazilië zijn militairen begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het blussen van de grootschalige bosbranden. In Porto Velho, de hoofdstad van de getroffen deelstaat Rondonia, zijn twee legervliegtuigen aangekomen die per keer zo'n 12.000 liter bluswater over de branden kunnen uitstorten.

In eerste instantie gaan er 700 militairen naar Porto Velho. Volgens het ministerie van Defensie kunnen er uiteindelijk zo'n 44.000 militairen worden ingezet.

President Bolsonaro maakte de inzet van het leger gisteravond per decreet mogelijk. Hij stond onder grote internationale druk om te handelen. Deelstaten moeten zelf vragen om federale hulp; vier deelstaten hebben dat inmiddels gedaan.

Protest

Brazilië kampt met een groot aantal natuurbranden, vooral in het Amazonegebied. Branden komen geregeld voor in deze tijd van het jaar, maar het zijn er nu veel meer dan in eerdere jaren. Volgens Bolsonaro hebben de hoge temperaturen en het gebrek aan regen geleid tot een toename van het aantal branden. Natuurorganisaties stellen daar tegenover dat de bosbranden op de Amazone-percelen in veel gevallen zijn aangestoken door boeren om er soja op te verbouwen en er vee te houden.

Gisteravond gingen boze Brazilianen in São Paulo de straat op, correspondent Marc Bessems was erbij: