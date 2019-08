Honderd brexitbedrijven naar Nederland, is dat veel?

Op dit moment werken er nog maar drie mensen bij de vestiging in Rotterdam, maar binnenkort worden er naar verwachting nog zeker tien Nederlanders aangenomen, vertelt Buis. Het is overigens geen toeval dat hij Nederlander is: "Het is een eis dat de directeuren in Nederland zijn gevestigd. En onze Engelse directeuren hadden geen zin om permanent in Nederland te gaan wonen."

Ons land viel om meerdere redenen in de smaak bij dit bedrijf. Buis: "Nederlanders spreken goed Engels, Nederland is een internationaal georiënteerd land, gericht op een sterke financiële markt en met een groot afzetgebied. We zien hier een heleboel interessante klanten met wie we zaken kunnen doen."

Ook de bereikbaarheid speelt een belangrijke rol. "Londen is vanuit Rotterdam echt heel makkelijk te bereiken. Je bent er in een uurtje vliegen. Dan nog een half uurtje met de trein en je bent op kantoor. Anderhalf uur reistijd is voor ons een prima optie."

De eerste zestig bedrijven die vanwege brexit naar Nederland zijn gekomen, hebben volgens de NFIA 2500 banen opgeleverd. Hoeveel banen erbij komen door de recente veertig vestigingen in ons land wordt later bekendgemaakt. Overigens worden bedrijven die minder dan vijf banen meebrengen, niet meegenomen in de telling.

Profiteren er nog anderen?

Internationale scholen merken in ieder geval dat steeds meer mensen naar Nederland komen. "Deze mensen nemen hun gezin mee naar Nederland, en daardoor stijgt het aantal leerlingen", zegt Boris Prickarts. Hij is voorzitter van de koepelorganisatie van internationale basisscholen, de Dutch International Primary Schools.

Deze trend is al een paar jaar gaande, maar vanwege brexit ziet Prickarts de toename van het aantal leerlingen versnellen.

Ook bij sommige docenten op internationale scholen speelt het Britse vertrek uit de EU een rol. "Brexit was voor mij een belangrijke reden om weg te gaan uit Schotland", zegt Danielle Turner. Zij geeft les op de Amsterdam International Community School. "Ik zie om me heen dat meer mensen zo'n keuze maken."

Is het goed nieuws?

Onder de streep is brexit geen goed nieuws voor Nederland. Ons land drijft veel handel met het Verenigd Koninkrijk en de onrust binnen het internationale bedrijfsleven heeft slechte economische gevolgen. Eerder berekende de Algemene Rekenkamer dat een vertrek van de Britten zonder akkoord Nederland de komende jaren meer dan 2 miljard euro zal kosten.

De Britse bedrijven die naar Nederland komen hebben wel een positief effect, vanwege de extra banen en investeringen die ze meebrengen. Maar brexit blijft slecht nieuws voor Nederland, aldus de NFIA.