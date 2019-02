Buitenlandse bedrijven brengen 10.000 extra banen naar Nederland

Afgelopen jaar hebben 372 buitenlandse bedrijven besloten naar Nederland te verhuizen. Samen waren zij goed voor een kleine 10.000 extra banen en 2,85 miljard euro aan investeringen. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Wat betreft banen is dat een minder goede oogst dan in 2017. Toen leverden buitenlandse bedrijven ruim een kwart meer arbeidsplaatsen op dan in 2018.

"Het verschilt per bedrijf hoeveel banen ze meenemen", legt de woordvoerder van het NFIA uit. "Het ene jaar halen we veel arbeidsintensieve bedrijven binnen, en het andere jaar bedrijven die meer investeren. Zo was het investeringsbedrag in 2018 weer een stuk hoger dan in 2017."