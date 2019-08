Gigantische massa puimsteen dobbert richting Great Barrier Reef

De stenen hebben nog een lange tocht voor de boeg: de komende maanden zullen ze het eilandengroep Nieuw-Caledonië en de oostelijke Koraalzee passeren. Na ongeveer zeven maanden en duizenden kilometers komen de stenen terecht voor de Australische kust.

'Bijzonder verschijnsel'

Het is een opmerkelijk natuurverschijnsel, vindt universitair docent tropische mariene biologie Lisa Becking van Wageningen University. "Niet alleen vanwege de grootte van het gebied, maar ook omdat de stenen fungeren als een taxi voor dieren, planten en bacteriën. "Want tijdens hun tocht over de Stille Oceaan neemt het geheel de larven van allerlei onderwatersoorten met zich mee.

Dat werkt zo: in het water drijven larven en sporen van allerlei zeesoorten. Die kunnen zich nestelen in het puimsteen. "Puimsteen is heel poreus. De vele gaten kunnen fungeren als kamertjes waar de larven veilig verder kunnen ontwikkelen en groeien, terwijl het puimsteen door de stromingen meegevoerd wordt."

In of op zo'n puimsteen zou een larf duizenden kilometers verder kunnen komen dan als die alleen zou drijven. "Misschien meer een vliegtuig dan een taxi. Na een tijd meedrijven, zou het puimsteen kunnen zinken naar de bodem of komen de organismen los", vertelt Becking. "Maar ze overleven het alleen als de omstandigheden voor de organismen goed zijn."

Geen redding

Ook koraallarven drijven mee in de stroom. In sommige media wordt gesuggereerd dat de nieuwe aanwas het Australisch koraalrif op grote schaal kan herstellen. "Maar dat is onwaarschijnlijk", benadrukt Becking. "Je moet bedenken dat het gehele Great Barrier Reef een oppervlakte heeft van bijna 350.000 vierkante kilometer. Dan is 150 vierkante kilometer maar een klein deel."

Bovendien zijn koraallarven erg kieskeurig: ze overleven alleen onder de juiste omstandigheden. "De watertemperatuur moet goed zijn, bijvoorbeeld. En ze nestelen zich eigenlijk alleen als er ook kalkalgen zijn. Het kan wel, er zijn eerder wat kleine koralen gevonden op drijvende puimstenen. Maar de vraag is of het de hele reis overleeft en vervolgens hoeveel het daadwerkelijk kan bijdragen aan het koraalrif."