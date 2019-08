G7-top: geen overeenstemming op grote dossiers, wel steun Amazonegebied

Op de tweede dag van de G7-top in het Franse Biarritz hebben wereldleiders geen doorbraken bereikt op grote dossiers. Alleen over een hulpactie tegen de bosbranden in het Amazonegebied zijn de leiders het bijna eens, zei president Macron. De VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada willen "technische en financiële hulp bieden".

"Natuurlijk gaat het om Braziliaanse grondgebied", zei bondskanselier Merkel. "Maar het regenwoud is eigenlijk een mondiale kwestie. We moeten gemeenschappelijke oplossingen vinden." In het Amazoneregenwoud woeden op dit moment de zwaarste bosbranden in jaren.

Verrassend bezoek

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif bracht op uitnodiging van de Fransen vandaag een bezoek aan de top in Biarritz. Dat was volgens het Witte Huis een verrassing voor de Amerikaanse delegatie. Andere landen zeiden op het laatste moment te zijn geïnformeerd. Volgens de Fransen was dat "vroeg genoeg".

Zarif sprak enkele uren met onder anderen president Macron. De gesprekken waren volgens een Franse functionaris "positief" en zullen worden voortgezet. De Amerikaanse delegatie was niet bij de gesprekken aanwezig. Afgelopen vrijdag had Macron in Parijs al een onderhoud met Zarif.

Enkele uren na zijn komst vertrok Zarif weer. Het is onduidelijk of het is gelukt de hoog opgelopen spanningen tussen Iran en de VS te verminderen. Volgens een diplomaat is het niet gelukt president Trump te overtuigen de sancties tegen Iran te verzachten. Het land mag van de VS geen olie exporteren.

De VS stapte vorig jaar uit het internationale atoomakkoord met Iran uit 2015. De economische sancties tegen Iran werden weer volledig ingesteld.

Morgen is de slotdag van de driedaagse G7-top in Biarritz.