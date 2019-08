Agenten en welzijnswerkers in Assense wijk na dodelijk speeltuinincident

De politie heeft vanwege de dood van de man vijf mensen opgepakt. Zij komen allen uit Assen en zijn tussen de 27 en 54 jaar. Hun betrokkenheid wordt nog onderzocht.

Ook de dode man kwam uit Assen. Hij was 32 jaar. De politie onderzoekt of het slachtoffer zich schuldig maakte aan een zedendelict met het meisje.

"We zijn vandaag vooral bezig met het horen van de verdachten en getuigen. Die puzzelstukjes bij elkaar moeten een verhaal gaan vertellen", aldus een politiewoordvoerder. Omdat er nog veel onduidelijk is over het incident, roept de politie eventuele andere getuigen op zich te melden.

Burgemeester Out waarschuwde gisteren vooral niet te vroeg conclusies te trekken. "Wat mensen hier lastig vinden is dat de wildste speculaties voorbijkomen over wat er gebeurd is", zei hij. "Laat eerst duidelijk worden wat er precies gebeurd is, voordat iedereen conclusies trekt. De beelden lopen best wel uiteen."