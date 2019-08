Tunesische presidentskandidaat Karoui opgepakt voor witwassen

De Tunesische presidentskandidaat Nabil Karoui is opgepakt op verdenking van belastingontduiking en witwassen. Dat meldt zijn partij Qalb Tounes. Karoui werd aangehouden toen hij in zijn auto aankwam in de hoofdstad Tunis.

Ongeveer vijftien politiewagens blokkeerden Karoui's auto. "Gewapende agenten in burger vroegen hem vervolgens om mee te gaan en zeiden dat ze de opdracht hadden gekregen hem te stoppen", zegt een vooraanstaand partijlid tegen persbureau AFP.

Tunesië gaat op 15 september naar de stembus. Afgelopen maand overleed de vorige president van Tunesië, Essebsi, op 92-jarige leeftijd. Hij won na de Arabische Lente de verkiezingen en werd daarmee in 2014 de eerste democratisch verkozen president van het land.

Goede kans op presidentschap

De 56-jarige mediamagnaat Karoui is een van de belangrijkste kandidaten om Essebsi op te volgen. In de opiniepeilingen haalt hij ruim 30 procent van de stemmen.

In totaal zijn er 26 kandidaten, onder wie ook oud-premier Chahed en voormalig president Marzouki. Die laatste werd na de omverwerping van de dictatuur van Ben Ali (1987-2011) aangewezen als president. Hij legde het drie jaar later bij verkiezingen af tegen Essebsi.

Sinds de revolutie is er in Tunesië op politiek vlak veel veranderd, maar de armoede is er nog altijd groot. Duizenden Tunesiërs, vooral hoogopgeleide, hebben het land verlaten om elders een beter bestaan op te bouwen. Vorig jaar braken nog protesten uit nadat een jonge journalist zichzelf in brand had gestoken uit onvrede over de situatie.