Zelfverbranding journalist legt onvrede Tunesiërs bloot

De zelfverbranding van een jonge wanhopige journalist leidt tot onrust in Tunesië. Gisteren en vandaag gingen mensen de straat op om te protesteren. Ze gooiden met stenen naar de politie, die blokkades had opgezet en met traangas schoot om de mensen uiteen te jagen.

Abderrazak Zorgui stak zichzelf in brand uit onvrede over de economische problemen in het Noord-Afrikaanse land, en de uitzichtloosheid van zijn eigen situatie. Vlak voor zijn daad postte hij een video waarin hij zijn wanhoop beschreef. Ook riep hij op tot protest. "De mensen hebben niks om hun maag mee te vullen. Ze gaan de straten op om te protesteren, maar de overheid noemt ons terroristen. Ze zeggen ons dat we moeten zwijgen", zei Zorgui.

Werkeloosheid en armoede

Net als veel van zijn landgenoten was Zorgui moedeloos geworden door de gang van zaken na de Arabische Lente in 2011. Hoewel er toen hervormingen zijn doorgevoerd, is er nauwelijks iets verbeterd aan de hoge werkeloosheid en armoede. "Jullie laten de werklozen aan hun lot over en helpen degenen die de zaken beheren. (...) Er zijn mensen die arm zijn en worden genegeerd. Zij hebben niks. Ze zien eruit alsof ze leven, maar ze zijn dood."

Zorgui, die video's maakte voor de lokale televisiezender in de stad Kasserine, zei op zijn eigen manier te willen demonstreren: "Ik zal mijzelf in brand steken. En iedereen die mij wil stoppen; God sta hem bij. Acht jaar lang heb ik naar werk gezocht, maar jaar na jaar gebeurt er niks. Het zijn allemaal leugens."