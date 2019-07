Tunesische president Essebsi (92) overleden

President Beji Caid Essebsi van Tunesiƫ is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat melden de autoriteiten in het land.

Essebsi werd woensdagnacht voor de derde keer in korte tijd naar een militair ziekenhuis gebracht vanwege gezondheidsproblemen. Zijn kantoor verspreidde maandag nog een video, waarin Essebsi zichtbaar verzwakt te zien was. In het ziekenhuis in Tunis is hij vanochtend overleden.

Hij was de eerste democratisch gekozen president. Dat gebeurde in 2014, na de Arabische Lente. Hij kondigde recent aan dat hij niet zou meedoen aan de verkiezingen van november, omdat hij vond dat een jonger iemand het land moest leiden.