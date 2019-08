Fors banenverlies dreigt bij Nedcar

De automarkt krimpt en daarom staan er opnieuw veel banen op de tocht bij VDL Nedcar in Born. Vanwege een dalend productievolume zal het personeelsbestand ook flink gaan inkrimpen, schrijft het bedrijf in een notitie die in handen is van L1.

"Vorig jaar hadden we een piekjaar, nu maken we minder auto's dan afgelopen jaar", licht een woordvoerder van de autofabrikant toe. Voor 2020 verwacht Nedcar dat de markt nog verder krimpt, waardoor er minder personeel nodig is. "Dus willen wij van tevoren de mensen inlichten. Dat is vandaag gebeurd."

Om hoeveel banen het gaat kan de woordvoerder nog niet zeggen. "Dat wordt eind dit jaar duidelijk. Dan worden de volumes voor 2020 bekend. Als de markt groeit hebben we veel mensen bij ons werken. Vorig jaar was een piekjaar met 7000 medewerkers. Maar in het najaar van 2018 werd duidelijk dat de markt kromp." Dat had gevolgen voor het personeel. VDL Nedcar schrapte toen 1000 van de 7000 banen.