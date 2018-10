VDL Nedcar schrapt 1000 banen

Bij autobouwer VDL Nedcar verdwijnen ongeveer 1000 van de 7000 banen. Opdrachtgever BMW laat volgend jaar minder auto's bouwen in Born waardoor er minder mensen nodig zijn. De lagere productie is het gevolg van de afgenomen vraag.

Het banenverlies werd afgelopen woensdag al door dagblad De Limburger gemeld, maar de ondernemingsraad en de vakbond zeiden toen nog van niets te weten. Ook Nedcar zelf wilde de cijfers niet bevestigen.

"We bouwen de flexibele schil af", zegt een Nedcar-woordvoerder nu. Het gaat om 500 medewerkers die waren ingehuurd om de productiepiek dit jaar op te vangen en van wie het contract sowieso eind dit jaar zou aflopen. Daarnaast vloeien per 1 januari 200 uitzendkrachten af en 300 werknemers vertrekken via natuurlijk verloop.

Met BMW wordt nog verder onderhandeld over de precieze productieaantallen. De Duitse autofabrikant, de enig opdrachtgever van VDL, wil in Born tussen de 40.000 en 60.000 Mini's en BMW X-1 modellen minder laten bouwen. VDL produceerde dit jaar ongeveer 220.000 auto's.