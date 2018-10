Ondernemingsraad spreekt bericht over banenverlies VDL Nedcar tegen

Berichten over het verlies van duizend banen bij VDL Nedcar worden weersproken door de ondernemingsraad. Vakbond FNV zegt niet te weten waar de cijfers vandaan komen.

Dagblad De Limburger meldt dat er per per november ongeveer duizend banen verdwijnen. Het banenverlies zou het gevolg zijn van een aanzienlijke vermindering van de productie volgend jaar.

De ondernemingsraad weerspreekt het bericht en weet niet waar de krant het op baseert. De FNV zegt dat er bij VDL Nedcar wordt gesproken over nieuwe roosters en gekeken wordt met hoe veel mensen het werk kan worden gedaan.

Het banenverlies waar de krant over schrijft, herkent de FNV niet. "Wij snappen niet waar dit vandaan komt. Dit nieuws komt als donderslag bij heldere hemel", zegt bestuurder Hans Wijers. Hij zegt dat de vakbond vanavond samen met het CNV een brief naar Nedcar stuurt met vragen over de toekomst van het bedrijf.

BMW

BMW zou 40.000 tot 60.000 auto's minder willen laten bouwen in Born, meldt de krant. Dat is een kwart van het aantal dat dit jaar wordt gebouwd.

Eerder maakte BMW bekend dat het de productie in alle fabrieken beperkt. Net als andere autofabrikanten heeft het Duitse automerk last van annuleringen en worden er minder nieuwe auto's besteld.