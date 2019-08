Noorse politie sluit onderzoek Arjen Kamphuis: 'was kajak-ongeluk'

De Noorse politie heeft het onderzoek naar de vermissing van de Nederlander Arjen Kamphuis gesloten. De ict-expert verdween een jaar geleden. De politie gaat uit van een kajak-ongeluk. Zijn lichaam is nooit gevonden.

De toen 46-jarige Kamphuis werd vorig jaar op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in de plaats Bodø. Hij zou twee dagen later terugvliegen, maar verscheen die week niet op zijn werk.

Zijn kajak en andere eigendommen werden teruggevonden in een fjord. De politie hield al snel rekening met een ongeluk, al leidde zijn verdwijning tot veel speculatie.

Speculatie

Bekenden van hem hielden rekening met een zelfgekozen verdwijning. Ook werd gespeculeerd over een misdrijf. Kamphuis werkte volgens vrienden ook voor WikiLeaks, al was niet duidelijk wat hij precies voor het klokkenluidersplatform deed en of hij vijanden had.

Opmerkelijk was dat bepaalde spullen van Kamphuis, waaronder zijn laptop en telefoon, niet waren teruggevonden. Zijn telefoon had bovendien tien dagen na zijn verdwijning nog aangestaan.

In het toestel werd een Duitse simkaart geplaatst, meldde de politie vorig jaar al. Kamphuis' simkaart werd een eind verderop gevonden.

Daar is nu een verklaring voor, meldt de politie: vrachtwagenchauffeurs hebben zijn laptop en telefoon uit het water gevist en meegenomen. Ze dachten naar eigen zeggen dat de spullen waren weggegooid. De politie ziet geen aanleiding de twee te verdenken.