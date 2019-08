'Stuurloze afvalverwerker AEB in de greep van anarchie'

De Amsterdamse afvalverwerker AEB is al jaren "een stuurloos schip", dat het toneel is van een strijd om de macht tussen het hoofdkantoor en de fabrieksvloer. Daarbij deinzen werknemers niet terug voor brandstichting en sabotage.

Dat beeld schetst het FD (Financieele Dagblad) na gesprekken met medewerkers en oud-medewerkers die anoniem hun verhaal doen. De krant schrijft over een verziekte sfeer waarin medewerkers doen waar ze zin in hebben en zich niets aantrekken van de directie.

Capaciteitstekort

Begin juli werden vier van de zes verbrandingslijnen in Amsterdam stilgelegd. Dat leidde ertoe dat er op landelijk niveau capaciteitstekort ontstond. Door een tijdelijke importstop van buitenlands afval is voorkomen dat het afval in Nederland zich ophoopt.

De directie weet volgens de bronnen "van toeten noch blazen" als het gaat om de techniek van de verbrandingsoven en zou niet in staat zijn om de gemelde technische problemen te beoordelen.

Anarchie

Volgens de bronnen is er helemaal geen structureel achterstallig onderhoud en zouden de ovens binnen twee tot vier weken weer veilig aangezet kunnen worden. AEB bestrijdt dat. Volgens de directie heeft extern onderzoek de eigen analyse bevestigd dat het zeker vier maanden gaat duren voor de verbrandingslijnen weer in bedrijf kunnen worden genomen.

Het AEB zou al jaren in de greep zijn van anarchie. Het achterstallig onderhoud, dat officieel de reden is voor het stilleggen van vier van de zes verbrandingslijnen, zou slechts een rookgordijn zijn voor wat er werkelijk aan de hand is: een machtsstrijd tussen de "witte boorden" van het kantoor en de "blauwe boorden" van de werkvloer.