Dreigende taal van Noord-Koreaanse minister richting VS

Noord-Korea is zowel klaar voor dialoog als voor confrontatie met de VS, waarschuwt de minister van Buitenlandse Zaken Ri. Volgens hem werpt zijn Amerikaanse ambtgenoot Pompeo een "donkere schaduw" over de vastgelopen onderhandelingen tussen de twee landen.

Zonder denuclearisatie blijven de strenge sancties tegen Noord-Korea van kracht, zei Pompeo eerder deze week. Ri's verklaring in staatspersbureau KCNA is daar een reactie op. Pompeo is meer geïnteresseerd in zijn eigen politieke ambities dan in het buitenlandbeleid van de VS, stelt de Noord-Koreaanse minister.

Rakettesten

De dreigende taal komt op het moment dat speciaal VS-gezant Biegun in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is. Hij is daar om de gesprekken tussen Pyongyang en Washington nieuw leven in te blazen.

De afgelopen maanden heeft Noord-Korea meerdere rakettesten uitgevoerd. Ondanks Trumps flitsbezoek aan Noord-Korea in juni zijn de onderlinge onderhandelingen nog geen stap verder gekomen. Eerder dit jaar liep de top tussen Trump en Kim in Vietnamese hoofdstad Hanoi uit op een mislukking.