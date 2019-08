Accounts topvoetballers Groot-Brittannië gecontroleerd om grootschalig racisme

De boycot van sociale media vorig seizoen heeft ervoor gezorgd dat platformen als Twitter, Instagram en Facebook met spelersbond PFA in gesprek gingen. Twitter heeft nu zijn beleid aangepast. Normaal worden racistische en beledigende tweets pas behandeld als er melding van gedaan wordt. Nu gaat het sociale netwerk proactief te werk, meldt The Times. Twitter houdt de profielen van 50 zwarte topspelers in de gaten, zodat het racisme op het platform kan tackelen.

Heel Europa

Racisme in het voetbal is zeker niet beperkt tot de Premier League. Voetballers uit heel Europa beklagen zich al langer over oerwoudgeluiden, bananenschillen die op het veld gegooid worden en racistische leuzen die naar spelers in het stadion geschreeuwd worden.

"Ik weet ook eigenlijk niet of het wel eens gaat stoppen", zei voetballer Urby Emanuelson in mei al tegen de NOS. Hij maakt het zijn hele carrière al mee, ook bijvoorbeeld bij AC Milan. Voor zijn teamgenoot Kevin-Prince Boateng was het toen zelfs de reden om uit Italië te vertrekken en zich bij Schalke 04 in Duitsland te voegen.

Richtlijn

Ook in ons land zijn de problemen bekend. Daarom is de KNVB vorige maand op initiatief van clubs begonnen met de richtlijn 'Omgaan met discriminatie in het stadion'. Afgesproken is dat de wedstrijd bij kwetsende en discriminerende scheldkoren stilgelegd wordt.

Ook in Engeland onderneemt de voetbalbond nu actie. De FA heeft in het verleden veel kritiek gehad, omdat de bond laks zou reageren op racistische incidenten. Vorige week beloofde de organisatie in de toekomst "meer verantwoordelijkheid te nemen". Begin deze maand maakte de FA bekend dat het de minimumstraf op racistisch gedrag verhoogd. Wie zich hier de eerste keer schuldig aan maakt krijgt meteen een stadionverbod voor zes wedstrijden opgelegd.

"De adviescommissie van de voetbalbond zei onder meer dat gezichtsherkenning ingezet kan zetten om daders in het stadion te identificeren", zegt Van Kleef. "Maar daar heb je de mensen die zich op sociale media uitlaten niet mee." Het is nog niet duidelijk of het initiatief van Twitter op dit gebied effectief is.