Dak van stadion FC Utrecht wordt vandaag opnieuw nagekeken

Het dak van Stadion Galgenwaard van FC Utrecht wordt vandaag extra gecontroleerd. Alle lasverbindingen boven de vier tribunes worden nagekeken. Aanleiding is het instorten van het dak van AZ in Alkmaar eerder deze maand. De stadions zijn door hetzelfde bedrijf gebouwd.

De overkapping boven de Molenaartribune van het AZ-stadion stortte 10 augustus in. Op andere plekken dreigt het dak ook naar beneden te komen. Scheurende lasnaden zijn de boosdoener.

Veiligheid garanderen

Direct na het instorten van het dak in Alkmaar is al naar het dak van Galgenwaard gekeken. Toen werd niets vreemds ontdekt, maar de oorzaak van het instorten van het Alkmaarse gebouw was toen nog niet bekend. Om er zeker van te zijn dat alles goed is, wordt nu toch een extra inspectie uitgevoerd.

"We willen de veiligheid kunnen garanderen", zei een woordvoerder van FC Utrecht vorige week. "We willen specifiek op het gebied van de lasnaden en lasverbindingen een waarborging hebben."

Als het nodig is, gaat het werk ook morgen nog door.