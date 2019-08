Extra inspectie stadion FC Utrecht, 'gewaarschuwd mens telt voor twee'

Van de week heeft de gemeente Utrecht al een extra inspectie uitgevoerd. Daarbij zijn de bouwtekeningen en de constructie bekeken. Ook hebben deskundigen een visueel onderzoek gedaan. "Daaruit zijn geen bijzonderheden gebleken", zegt een woordvoerster van de gemeente.

Zij wijst er ook op dat de constructie van het dak van Galgenwaard "fundamenteel anders" is dan die van het AZ-stadion. De gemeente wacht het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid af.

'Gewaarschuwd mens telt voor twee'

Toch is FC Utrecht nog niet gerustgesteld. Stadiondirecteur Spelt bereidt daarom een extra onderzoek voor, waarbij specifiek wordt gekeken naar de lasverbindingen. "We hebben geen enkel vermoeden dat daar iets mis mee is. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee", zegt hij. Wanneer het nieuwe onderzoek wordt gedaan, is nog onduidelijk.

Zelf maakt Spelt maakt zich in ieder geval geen zorgen. "Ik heb vertrouwen in Romkes (de constructeur van het gebouw, red.). Ik ga volgende week zondag bij de thuiswedstrijd met een gerust hart onder het dak in Galgenwaard zitten."