'Kabinet wil alleen in EU-verband marineschip naar Straat van Hormuz sturen'

Nederland wil het verzoek van de Verenigde Staten om een militaire bijdrage te leveren in de Straat van Hormuz inwilligen door een fregat te sturen. Voorwaarde is wel dat de maritieme missie in de belangrijke vaarroute bij Iran in Europees verband gebeurt, schrijft De Telegraaf.

Het Nederlandse antwoord op het verzoek wordt gezien als de gulden middenweg, meldt de krant op basis van Haagse bronnen. Want het kabinet wil voorkomen dat Nederland terechtkomt in het conflict tussen Iran en de VS en tegelijkertijd zijn steentje bijdragen als NAVO-bondgenoot.

Eind juni verzocht de Amerikaanse minister van Defensie het kabinet om een bijdrage. Het doel van de missie is de handelsroute beschermen tegen aanslagen op olietankers. Op de achtergrond spelen de hoog opgelopen spanningen tussen de VS en Iran, dat aan de zeestraat ligt.

Wat maakt de Straat van Hormuz zo belangrijk en wat is daar de afgelopen maanden gebeurt? We leggen het uit in deze video: