Verenigd Koninkrijk voegt zich bij Amerikaanse missie Straat van Hormuz

Het Verenigd Koninkrijk gaat deelnemen aan de Amerikaanse missie in de Perzische Golf. Die moet olietankers in het gebied beschermen.

Het is al maanden onrustig in de voor de oliehandel belangrijke vaarroute. Iran confisqueerde vorige maand een Britse olietanker in de regio, nadat het Verenigd Koninkrijk bij Gibraltar een Iraanse tanker had onderschept die EU-sancties tegen Syriƫ zou schenden.

Nederland

De VS had de NAVO-leden, waaronder Nederland, gevraagd bij te dragen aan de missie. Nederland besluit daar op z'n vroegst halverwege deze maand over. Duitsland zei vorige week niet mee te willen doen. Ook Frankrijk zou er niets in zien.

Er varen al Britse marineschepen in het gebied. In een verklaring staat dat Groot-Brittanniƫ de internationale samenwerking wil bevorderen.

Geen EU-missie

Jeremy Hunt, tot voor kort de Britse minister van Buitenlandse Zaken, wilde een soortgelijke Europese maritieme missie op poten zetten. Met zijn vertrek, twee weken terug, lijken die plannen een stille dood gestorven.

Wel spreekt de Britse regering de hoop uit dat andere landen de gezamenlijke missie met de VS zullen steunen. De bijdrage vanuit Londen is gericht op het beschermen van schepen. De focus ligt niet op het steunen van Amerikaanse sancties tegen Iran.