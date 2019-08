Omstreden zorgwetsvoorstel 'kan integraal teruggedraaid worden', zegt minister

Een duidelijker onderscheid tussen de opleidingen van verpleegkundigen kan eventueel ook buiten de wet om geregeld worden. Dat zei minister Bruins aan tafel bij talkshow Jinek. Hij was te gast vanwege de onrust in de zorg over een nieuw wetsvoorstel.

"Dit kan zeker integraal teruggedraaid worden", zei de minister over het wetsvoorstel voor een duidelijker onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Als alternatief zou het bijvoorbeeld in de cao opgenomen kunnen worden of met een ander wetsvoorstel worden opgelost, lichtte Bruins toe.